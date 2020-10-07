В Ростовской области сотрудник колонии тайком приносил заключенным телефоны и аксессуары к ним

Сотрудник колонии приносил заключенным телефоны и зарядки к ним Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении начальника службы безопасности исправительной колонии № 14 в Новочеркасске.

По версии следствия, мужчина приносил заключенным запрещенные предметы. А именно, - мобильные телефоны, зарядные устройства, наушники, соединительные шнуры, а также сим-карты.

- По результатам проведенных сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и УСБ ГУ ФСИН России по Ростовской области оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории ИК-14 с поличным, - сообщили с СУ СК по Ростовской области.

В отношении сотрудника колонии возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В случае, если суд признает вину, злоумышленнику может грозить четыре года тюрьмы.