Мужчина заживо сгорел в собственном доме в Ростовской области

В Ростове мужчина сгорел в собственном доме Фото: "КП" Архив

В донском регионе мужчина погиб в огне собственного дома.

Инцидент произошел сегодня, 7 октября, в частном доме на улице Яблоневой на территории садового товарищества "Содружество" Аксайского района. Соседи, заметив огонь и почувствовав запах гари незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 100 квадратных метров дома и хозяйственные постройки. Спасателям потребовалось около получаса для полной ликвидации огня. Когда пламя было полностью потушено, пожарные обнаружили обгоревшее тело 49-летнего хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека погибли в масштабном пожаре в Ростовской области.

К месту происшествия приехали следователи и криминалисты.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!