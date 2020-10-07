Дезинфекцию общественных пространств начали в Ростове

В Ростове снова началась санитарная обработка общественных пространств Фото: "КП" Архив

В донской столице коммунальщики снова начали дезинфекцию общественных пространств.

Такие меры по защите населения от коронавируса были приняты из-за резкого роста заболеваемости в регионе. Было принято решение вновь провести дезинфекцию дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, ларьков, торговых павильонов, барьерных и пешеходных ограждений, а также малых архитектурных форм.

Теперь изо дня в день более 160 единиц техники и свыше двух тысяч человек обрабатывают хлоркой и специальными растворами скверы, парки, урны и скамейки. Кроме того, санитарная уборка должна каждый день происходить в подъездах многоквартирных домов. контроль за этим должны вести специалисты районных управлений жилищно-коммунального хозяйства.

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Глава города Алексей Логвиненко подчеркнул, что сейчас санитарная обработка жилых домов находится под особым контролем.

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