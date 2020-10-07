Автомобиль такси перевернулся в Ростове

В Ростове перевернулась машина такси. Фото: соцсети

В донской столице перевернулся автомобиль одной из федеральных фирм такси.

Инцидент произошел сегодня, 7 октября, утром в микрорайоне Левенцовский. По предварительным данным 29-летний водитель иномарки Renault Logan при развороте не убедился в безопасности маневра, из-за чего и произошла авария. Хотя очевидцы утверждают, что машину просто подрезали. Автомобиль встал на крышу на островке между двумя частями дорог.

На момент аварии в машине находился пассажир. Выбраться через передние двери возможным не предоставлялось, поэтому и ему, и водителю пришлось вылезать через задние двери. К счастью, во время ДТП никто не пострадал.

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