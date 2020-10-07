Маленькая ростовчанка прошлась "ножом по сердцу" соседей-автомобилистов

В Ростове маленькая девочка на прогулке поцарапала соседские машины. Фото: соцсети

В Ростове маленькая девочка заставила страдать соседей автомобилистов.

Инцидент произошел вчера, 6 октября, в жилом комплексе "Каскад". Молодая мать с младенцем в коляске и девочкой постарше вышла погулять во дворе. Но тут ей кто-то позвонил и женщина надолго отвлеклась на разговор, в то время как ее дочка нашла острый предмет и прошлась им по всем припаркованным машинам. Малышка чертила на них различные фигуры и линии. Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения и ролик оказался в одном из городских пабликов соцсети.

- Пока мамa гoворила по тeлефону, дeвочка oстрым прeдметом рисовaла на мaшинах, припарковaнных у ЖК «Кaскад», сeрдечки, кружoчки и абстрaктные линии, - написал автор поста.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и эмоционально прокомментировали ситуацию. Кто-то подошел к ее оценке даже с сарказмом.

«Мамаше оплатить покраску и сразу начнёт за своими детьми следить! Это что же в голове у этой девочки, как до такого вообще можно додуматься», «Мамина художница растёт! Развивайте талант», - высказались горожане.

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Снимки опубликовал очевидец произошедшего.

АЛЛО!

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