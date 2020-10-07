Чиновница из Ростовской области пойдет под суд за превышение полномочий

В Ростовской области чиновницу осудят за превышение полномочий Фото: "КП" Архив

Главу администрации одного из поселений Азовского района заподозрили в превышении должностных полномочий.

В ходе следствия было установлено, что чиновница использовала свое служебное положение и подписывала договоры купли-продажи, а также издавала постановления о передаче в собственность земельных участков, которые признаны ограниченными в обороте из-за нахождения в зоне санитарной охраны. С 2015 по 2016 год, таким образом в собственность третьих лиц перешли земельные участки, общей площадью свыше одиннадцати тысяч квадратных метров.

- По данному факту в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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