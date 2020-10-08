Мотоциклист без прав погиб в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области мотоциклист без прав погиб в аварии. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области молодой мотоциклист погиб в ДТП.

Инцидент произошел около часа ночи с 7 на 8 октября 24-летний парень на мотоцикле "Yamaha" ехал по улице Максима Горького, в районе дома №19 он не справился с управлением и врезался в электрический столб.

Удар был сильный и молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм. Стоит отметить, что мотоцикл не был зарегистрирован, а дончанин не имел прав и ехал без шлема. 17-летней школьнице-пассажирке удалось выжить. Причиной, спасшей ей жизнь, был шлем, необходимый по технике безопасности. Приехавшие к месту происшествия медики скорой помощи констатировали смерть парня, а пострадавшую девочку забрали в больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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По словам очевидцев, водитель двухколесного транспорта летел на огромной скорости.

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