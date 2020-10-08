Дезориентированную ростовчанку четыре дня не могут найти в донской столице

В Ростове четвертые сутки разыскивают дезориентированную женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже четыре дня разыскивают пропавшую пожилую женщину.

61-летняя Татьяна Юрьевна Тронова вышла из дома 4 октября и скрылась в неизвестном направлении. После этого она перестала выходить на связь и ее местонахождение до сих пор установить не удалось. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост женщины около 159 сантиметров. Она плотного телосложения и имеет каштановые волосы до плеч и зеленые глаза. На момент исчезновения была одета в синюю спортивную куртку, синюю футболку, черные обтягивающие брюки и красную бейсболку.

- Помогите найти человека! Нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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