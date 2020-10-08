Старт отопительного сезона в Ростове-на-Дону могут отсрочить из-за теплой погоды

С начала недели столбик термометра в городе не опускается ниже +23. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, когда в Ростове-на-дону стартует отопительный сезон. Об этом рассказали в администрации города.

Власти пояснили, что начало и завершение отопительного периода зависит от погоды. Тепло поступит в дома, если пять дней среднесуточная температура будет составлять +8 градусов.

— Другими словами, начать отопительный сезон можно в первый же день со среднесуточной температурой + 8 градусов, — говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Ростове может начаться не скоро. С начала недели температура в городе, колеблется в пределах +23…+24 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, в каком случае батареи станут теплыми раньше. Если речь идет о многоквартирном доме, вопрос решается на собрании жильцов. Если все согласны начать отопительный сезон, соответствующее заявление подается в управляющую организацию. Компания в свою очередь передает его в ресурсоснабжающую организацию. При этом должен быть готов паспорт готовности — подтверждение, что все работы завершены.

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