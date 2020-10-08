На Суворовский в Ростове-на-Дону запустят 68 автобусов

Почти все автобусы будут с кондиционерами. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Администрации донской столицы планируют заключить контракты на транспортное обслуживание микрорайона Суворовский с двумя компаниями. По результатам конкурса выбор пал на ООО "Транс-СервисЮГ" и "Авто-Сити". Информация появилась на сайте городской мэрии.

Первый перевозчик запустит маршруты № 1 и № 27. Они будут курсировать от Суворовского до Центрального рынка и обратно. Также появится № 43 - от микрорайона до Главного автовокзала.

Вторая компания выпустит маршрут № 10 (10а). Он пойдет по схеме «микрорайон Суворовский - ГПЗ-10».

Важно сказать, что по новым условиям, почти весь общественный транспорт будет с кондиционерами и специальным оборудованием для перевозки инвалидов. Только на маршруте № 10 таких автобусов будет 50 процентов.

Новые перевозчики начнут работу после заключения муниципальных контрактов. Это произойдет не позднее 1 января следующего года. На тему высказался и глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он отметил, что оптимизация маршрутной сети проводится с учетом мнения жителей города.

- Мы сделали еще один важный шаг в решении проблемы транспортной доступности Суворовского. Микрорайон будет обслуживать шесть маршрутов: №1, 10, 43, 18, 27, 81. Это 68 автобусов. Из них 52 - большого класса, 10 - среднего и 6 – малого, сказал Логвиненко.

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