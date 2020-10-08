В Ростове-на-Дону столкнулись три пассажирских автобуса

В городском транспорте находились семь пассажиров. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием трех пассажирских автобусом. ДТП случилось 8 октября около 7:30 возле Пригородного вокзала.

32-летний водитель автобуса № 7 двигался по улице Привокзальной. По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате машина врезалась в междугородние автобусы «Ростов - Батайск».

В салоне городского автобуса находились семь пассажиров. Ни они, ни водители не пострадали.

— Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.