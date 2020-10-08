Машина для доктора: поликлиники Ростова-на-Дону получили 30 служебных авто

Машины получат участковые врачи и кабинеты "неотложки". Фото: администрация Ростова-на-Дону

Поликлиникам донской столицы передали несколько десятков машин, которыми будут пользоваться врачи. Это сделано для того, чтобы они могли оперативно перемещаться по городу и оказывать помощь всем нуждающимся на дому. Об этом сообщили в администрации Ростова.

Изначально соответствующая информация появилась в инстаграм-аккаунте главы городской администрации Алексея Логвиненко. Он написал, что поликлиникам, участковым врачам и кабинетам "неотложки" передали сразу 30 служебных машин.

- Уверен, что данная мера позволит облегчить труд медиков и сделает медицинскую помощь более мобильной, а значит и более доступной, - отметил Логвиненко.

Автомобили будут регулярно обрабатываться специальными средствами. Примеру донской столицы последовали крупные предприятия и районные администрации. Они также предоставят медикам транспорт.

- Противостоять пандемии мы сможем только единым фронтом - все вместе! - подытожил глава ростовской администрации.

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