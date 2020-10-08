В начале следующей недели тысячи ростовчан останутся без воды

Неудобства придется потерпеть из-за переврезки водопровода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей недели в Ростове-на-Дону ожидается масштабное отключение воды. Снабжение домов прекратят в связи с техническими работами на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в городском "Водоканале".

Так, 12 октября, в понедельник, воду отключат с 8:30 до 18:00 в Нахичевани по адресам: от улиц 19 линии, 20 линии до железнодорожного пути, а также от улицы Буйнакской до улицы Береговой. Кроме того, без воды останутся жители ЖК "Красный Аксай".

На следующей день, 13 октября, с 8:00 ровно на сутки будет прекращено холодное водоснабжение в границах: от проспекта Сельмаш до улицы Металлургической, а также от улицы Селиванова до улицы Веры Пановой.

14 октября, в среду также отключат холодную воду с 8:30 до 22:00 по адресам: от проспекта Шолохова (четная сторона) до улицы Мурлычева, а также от 14 линии до улицы Буйнакской.

Неудобства придется потерпеть из-за переврезки водопровода и других технических работах.