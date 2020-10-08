В Ростовской области депутата подозревают в хищении газа на 44 миллиона рублей

Руководителя крупного предприятия подозревают в хищении природного газа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутат областного Законодательного собрания попал в поле зрения донских следователей. Как рассказали в региональном сдедкоме, мужчину подозревают в хищении в особо крупном размере.

По версии следователей, с 2016 по 2020 год, депутат, являясь параллельно руководителем крупного коммерческого предприятия, похитил для нужд своей фирмы природный газ.

Для этого использовалась специальная компьютерная программа, с помощью которой уменьшались цифра на счетчиках. В итоге на коммунальных услугах предприятие экономило кругленькие суммы.

По версии следствия, таким образом было совершено хищение природного газа на сумму 44 миллиона рублей.

- В отношении депутата и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», - добавили в ведомстве.

Если суд признает вину подозреваемого, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В следкоме также отметили, что в оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники и областного ФСБ.

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