Татьяна Котова в дерзком ковбойском образе заявила, что хочет приносить пользу

Татьяна Котова в мини поразила подписчиков стройностью ног. Официальный аккаунт Котовой в "Инстаграм"

Красавица-модель из Ростовской области, «Мисс Россия – 2006», певица Татьяна Котова порадовала своих подписчиков в Инстаграм красивым снимком. Для фотосессии она выбрала себе дерзкий ковбойский образ. Перед объективом девушка предстала в белом коротком платье, баске, ковбойских сапогах в такой же стилизованной шляпе в руке. Под снимком Татьяна опубликовала пост.

- Слушаи те, дорогие мои, у меня назрел вопрос! Когда я пишу новыи пост, задумываюсь о том, почему каждыи из вас подписан на меня? Подскажи, что тебе нравится больше всего у меня здесь? Это оооочень гиперважно для меня! Я хочу быть полезнои , а не просто писать, лишь бы фоточки новые публиковать, - сообщила звезда.

Один из подписчиков ответил Татьяне так: «Татьяна, кроме того, что ты очень красивая девушка, но интеллектуальная. Мне в твоих постах нравятся редкие душевные размышления. Очень интересно, когда люди делятся своим мировоззрением. Каждый человек ощущает в таком откровении, что это сказано от сердца. И это сближает душевно. И еще мне нравится, что Татьяна делится любовью к своим очаровательным питомцам».

А еще один подписчик сравнил Татьяну с кошечкой.

- Дорогая кошечка Таня, твоя внешность и фигура олицетворяет красоту, доброту и теплоту души. А глаза выражают искренние доверие, люблю тебя, - написал еще один фолловер.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Татьяна Котова раскрыла секреты своих пышных форм.

- Сейчас не только модно, но и полезно отказываться от сахара, но мне повезло, я к нему равнодушна, могу съесть, а могу не есть. Но я знаю, какие шаги помогут постепенно уменьшить сладости в нашей жизни, - заявила блондинка.

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Татьяна Котова раскрыла секреты пышных форм

Модель рассказала, как уменьшить тягу к сладкому

«Мисс Россия», певица Татьяна Котова опубликовала в «Инстаграм» пост, в котором поделилась секретами красивой фигуры, а также рассказала, как отучить себя от чрезмерной тяги к сладкому.