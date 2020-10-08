Ростовская АЭС: 10 волгодонцев стали победителями конкурса «Человек с фронта»

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Конкурс «Человек с фронта», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, призван сохранить память о подвигах советских солдат. Он проводился Фондом «АТР АЭС» при поддержке концерна «Росэнергоатом».

Десять волгодонцев стали победителями финального этапа творческого конкурса «Человек с фронта». В номинации «Чтение стихотворений» призовое место у Дениса Батрунова. Победитель в направлении «Фотография» - Юрий Карпенко, в направлении «Исполнение песен под аккомпанемент» - Михаил Воликов, Оксана Воликова, Николай Анненко, Любовь Рожкова, Диана Якушкина, Александр Черников, Виктор Яркин и Татьяна Сергиенко.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Человек с фронта» - конкурс особенный, и не только потому, что в этом году мы отмечаем юбилей Великой Победы. Мы будем всегда помнить тех, кто не вернулся с войны, и гордиться подвигом советского народа. Я благодарю всех участников конкурса «Человек с фронта» за стремление своим творчеством увековечить память о героях Великой Отечественной войны», -отметил заместитель директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Михаил Рябышев, вручая ценные подарки победителям на церемонии награждения.

Всего на конкурс было подано 270 заявок в фото- и видео- форматах от жителей из городов расположения атомных электростанций. Волгодонские таланты приняли активное участие в региональном этапе конкурса.