В части Ростовской области ввели карантин

Специалисты рассказали, с чем связаны ограничения Фото: Игорь БУЛАТОВ

В одном из районов донского региона накануне, 7 октября, ввели карантин. Эксперты рассказали, с чем связана такая мера ограничения.

Дело в том, что в Советском районе Ростовской области, в поселке Чиркском, специалисты обнаружили у 12-ти коров бруцеллез. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Ростовской области.

О том , что крупный рогатый скот не здоров, эксперты узнали во время планового осмотра животных.

Специалисты не исключают, что в район были завезены коровы без прививок. А даже одно животное запросто способно заразить целое стадо.

В связи со вспышкой бруцеллеза в поселке ввели карантин. Сейчас там ограничен оборот крупного рогатого скота, корма, и продуктов животноводства.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на 11 фермах крупный рогатый скот заболел бруцеллезом.