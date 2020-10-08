Число заболевших коронавирусом на 8 октября в Ростове-на-Дону превысило 10 тысяч человек

Число заболевших на Дону выросло. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону ситуация с коронавирусной инфекцией по-прежнему непростая. Число заболевших ковидом в донской столице на сегодняшний день – 10 038 человек. Об этом сообщили в мэрии города.

В четверг, 8 октября, было зарегистрировано 105 новых случаев заболевания COVID-19, 185 человек выздоровели.

- Стационарное лечение получает 866 пациентов, из них: 440 в МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко», 426 - в МБУЗ «Городская больница №20», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Из-за сложной ситуации с ковидом в Ростове клиническая больница перешла на работу в условиях ковидного моногоспиталя, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Сейчас для ковидных пациентов там выделено 400 коек. Тем не менее, для пациентов, которые страдают другими инфекциями, также есть места.

- Таким образом, больница продолжит оказывать различные виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, - прокомментировала министр здравоохранения области Татьяна Быковская. - Также в штатном режиме работают консультативная поликлиника и поликлиника кардиохирургического центра.