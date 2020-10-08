Областная клиническая больница в Ростове стала ковидным госпиталем на 60 процентов

Все врачи, которые работают в "красной зоне", прошли специальное обучение. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростове-на-Дону в среду, 7 октября, заработал еще один ковидный госпиталь. Он находится на базе Областной клинической больницы. 400 коек предназначены для тех, кто заболел коронавирусной инфекцией, еще 270 – для остальных инфицированных.

О том, что в этой больнице могут открыть ковидный госпиталь, говорили еще несколько месяцев назад. А сейчас стало очевидно, что этот план необходимо реализовывать - слишком непростая ситуация с ковидом в регионе.

Чтобы были соблюдены все меры безопасности, пришлось внести кое-какие изменения. Так, в больнице установили дополнительные перегородки, смонтировали герметичные шлюзовые камеры. Теперь ковидных пациентов будут госпитализировать так, чтобы исключить возможность заражения других пациентов. Также «скорые» с коронавиурсными больными будут ехать по обособленному маршруту.

Таким образом, в этой больнице появилось две зоны – «красная» и «чистая». В «красной» зоне своя система вентиляции.

- Все задействованные на потенциально опасных направлениях работы сотрудники, весь персонал, давший согласие на работу в «красной» зоне моногоспиталя, в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства. - Все прошли обучение правильному использованию СИЗов многоразового использования под руководством инфекционистов противочумного института.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что в донской столице коронавирусом заболели уже больше 10 тысяч человек.

А в 130 классах региона объявили карантин.

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