Все, что нужно знать о раздельном сборе: регоператор ГК «Чистый город» отвечает на вопросы

Фото: ГК «Чистый город»

В октябре в Ростове-на-Дону на отдельных контейнерных площадках запущен проект по внедрению раздельного сбора отходов. На самые популярные вопросы по этой теме отвечает регоператор ГК «Чистый город».

В чём разница между белой и жёлтой маркировкой тары?

Контейнеры с белой маркировкой предназначены для пищевых отходов - остатков еды, испорченных продуктов питания, очистков от овощей.

В контейнеры с желтой маркировкой необходимо складировать только неорганические (непищевые) отходы - пластиковые и стеклянные бутылки, ёмкости из-под бытовой химии, консервные банки, картонную упаковку, контейнеры из-под яиц, пластиковые и бумажные стаканчики, газеты, бумагу, металл и прочее.

Во всех ли районах города определены такие площадки?

Раздельный сбор будет внедрен на более чем 200 контейнерных площадках во всех районах города. Уже в этом месяце тару промаркируют на 100 площадках. Список адресов размещён на официальном сайте регионального оператора в разделе «Потребителям» и в соцсетях компании.

Как будут вывозить отходы из этих контейнеров?

На контейнерные площадки, где внедрен раздельный сбор, будут приезжать два типа мусоровозов: в разное время и в соответствии с утвержденным графиком. Каждая машина будет забирать отходы из бака своего типа.

Куда попадут отходы из контейнеров с желтой маркировкой?

Отходы будут проходить дополнительную сортировку на мусоросортировочном комплексе в Советском районе Ростова-на-Дону и мобильной линии сортировки в Мясниковском районе. Спрессованное вторичное сырье регоператор направит на российские заводы по переработке отходов.

Что делают из вторичного сырья?

Из пластиковых отходов - хозяйственную тару, геотекстильные и строительные материалы, наполнители для мягких игрушек, покрытия для спортивных и детских площадок и даже одежду. Так, из 25 пластиковых бутылок можно получить одну флисовую куртку; из 11 - кеды и из 20 - футболку.

Из макулатуры и картона - упаковочную бумагу, гофрокартон. Из жестяных и алюминиевых банок - детали для велосипедов.