Панические атаки вновь настигли участницу вечеринки с сухим льдом Екатерину Диденко

Девушка рассказала все своим подписчикам. Фото: соц. сети

Екатерина Диденко, ставшая вдовой после знаменитой вечерники с сухим льдом, вновь активничает в социальных сетях. На этот раз она пожаловалась на паническая атаки, которые уже тревожили ее прежде. Стоит отметить, что после того трагического случая "инстаграм" Диденко стал набирать популярность. Буквально за несколько месяцев на нее подписались сотни тысяч человек.

Вчера она опубликовала фотографию. На снимке девушка вместе с детьми и короткая подпись: "С сегодняшнего дня я решила возобновить работу с психологом, потому что у меня начались панические атаки".

Как видно, прошлое дает о себе знать. Уже на следующем фото Екатерина пояснила, что расстройства появились после гибели мужа.

- Когда я закончу все дела по дому, всю работу, и остаюсь одна со своими мыслями, появляется в животе какое-то чувство страха. И хотя я понимаю, что все сейчас хорошо, пока я чем-то не отвлекусь, оно не проходит, - пишет девушка.

Вечерника с сухим льдом, которая закончилась смертью сразу нескольких человек произошла еще в феврале этого года. Друзья отмечали день рождение, высыпали в маленький бассейн целый мешок опасного вещества. В результате три человека задохнулись. Супруг Диденко погиб уже в больнице.

Сама девушка все происходящее снимала на телефон, плакала прямо на камеру. Чуть позже она стала героем шоу и звездой "инстаграма".