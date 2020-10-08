Увеличивают коечный фонд для больных коронавирусом в городе Шахты

В Шахтах мест в больницы для пациентов с ковидом станет больше. Фото: пресс-служба областного правительства

В четверг, 8 октября, в городе Шахты Ростовской области обсудили ситуацию с COVID-19. Сотрудники администрации, полиции, МЧС и Роспотребнадзора большое внимание уделили тому, насколько загружен местный ковидный госпиталь больными.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, он заполнен полностью. Там лечатся 56 шахтинцев. Остальные пациенты приехали из соседних городов Ростовской области.

Несмотря на то, что всем больным ковидом мест пока хватает, медики все равно намерены увеличить количество коек для коронавирусных больных.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на базе Ростовской областной больницы начал работать ковидный госпиталь. Для тех, кто подхватил опасную инфекцию, выделили 400 мест. м А часть классов в 58 школах закрыты на карантин. Всего по последним данным, только в Ростове-на-Дону больше десяти тысяч заболевших.

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Карантин объявили в 130 школьных классах Ростовской области

В региональном правительстве рассказали, с чем это связано

В Ростовской области на карантин закрыли 130 школьных классов. Такие же ограничительные меры ввели и в 12 детсадовских группах. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области.

Областная клиническая больница в Ростове стала ковидным госпиталем на 60 процентов

Там развернули несколько сот коек для больных covid-19

В Ростове-на-Дону в среду, 7 октября, заработал еще один ковидный госпиталь. Он находится на базе Областной клинической больницы. 400 коек предназначены для тех, кто заболел коронавирусной инфекцией, еще 270 – для остальных инфицированных.

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Коронавирус в Ростовской области, новости на 8 октября 2020 года: сегодня стало известно, что за последние сутки на Дону выявили еще 261 случай заражения "COVID-19". Всего, по данным регионального правительства, заболели уже почти 24 тысячи человек. За последние сутки выздоровели 249 пациентов, а всего - почти 19 тысяч.