«Я не хотела выносить это из семьи»: Жена футболиста Тарасова призналась в том, что долго не решалась сказать

Анастасия и Дмитрий воспитывают двух дочерей. Фото: правительство Ростовской области

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, очаровательная модель из города Сальска Ростовской области, заинтриговала своих подписчиков в Сети.

- Не хотела выносить это из семьи и долго не решалась сказать. Но, видимо, придется, - с этих слов начала свой пост в Инстаграм Анастасия.

Но, как оказалось, речь вовсе не шла о семейных разборках или о каком-либо другом негативе. Все оказалось намного проще. Анастасия, видимо, для раскрутки своего аккаунта, запустила розыгрыш иномарки совместно со звездным супругом. А у подписчиков она спросила, машина какого цвета им больше нравится: черного или белого.

Те с удовольствием высказались о своих предпочтениях, а пост модели набрал больше десяти тысяч лайков и комментариев.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», Анастасия и Дмитрий вместе воспитывают двух дочек. А еще красавица-супруга решила помочь мужу снизить сумму алиментов, который он платит дочери от первого брака.

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Семья футболиста Дмитрия Тарасова ведет серьезное сражение за алименты. Дело в том, что спортсмен, по его словам, не имеет возможности в полном объеме выплачивать деньги дочери от первого брака. С ее матерью спортсмен развелся еще в 2011 году, но все это время платил экс-жене 400 тысяч рублей в месяц на содержание их общего ребенка. Однако после ухода из «Локомотива» доход игрока снизился. И такие солидные выплаты, как он уверяет, стали не по карману.