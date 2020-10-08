В Ростовской области 92-летняя пенсионерка стала жертвой грабителя в маске

Дело мужчины направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области будут судить 34-летнему мужчину. Его обвиняют по статьям «Грабеж» и «Покушение на кражу».

Преступление произошло в мае этого года в поселке 25 лет Военконезавода. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения мужчина проник в дом к 92-летней потерпевшей. Закрыв ей рот рукой, он потребовал деньги. Шокированная пенсионерка отдала злоумышленнику сбережения. С похищенным грабитель скрылся.

Позже мужчину заподозрили в совершении еще одного преступления. Следствие считает, что в марте 2020 он хотел похитить дизельное топливо.

— Сальская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его направили в Сальский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.