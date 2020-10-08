В Ростовской области вторые сутки ищут 51-летнего мужчину

Фото: "Лиза-Алерт"

В Ростовской области уже несколько дней разыскивают 51-летнего Вадима Черепанова. В последний раз он вышел из дома два дня назад, 6 октября, и до сих пор не вернулся. Известно, что проживает он в Таганроге. Информацию разместили на сайте поискового отряда "Лиза-Алерт".

Сначала родственники и знакомые пытались самостоятельно найти мужчину. Когда это не привело к результатам, они обратились в полицию и волонтерам. Сейчас поисковики прочесывают улицы, расклеивают объявления, распространяют информацию в интернете.

Известно, что рост мужчины - 180 см. Он худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы с проседью, карие глаза. В день исчезновения на нем была темно-синяя куртка, голубые джинсы, на ногах белые кроссовки.

Всем, кто располагается какой-либо информации о его местонахождении, просьба позвонить 8 800 700 54 52 или 112.