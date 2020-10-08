"Ты поправилась?": Подписчики рассмотрели лишние кило на аппетитных бедрах звезды Playboy

Ростовчанка Мария Лиман похвасталась "огромным орехом". Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Ростовчанка Мария Лиман вновь решила порадовать подписчиков своими аппетитными формами. Но в этот раз поклонники не оценили тело девушки.

Модель опубликовала в своем аккаунте новое фото с пляжа, где она в черном купальнике любуется морем. Трусики от бикини обнажили упругую попку Марии. Одну руку девушка запустила в волосы, а другую опустила на свое бедро.

Но в этот раз подписчики не пришли в восторг от тела звезды Playboy. Поклонники намекнули красотке, что за время карантина она значительно поправилась.

"Может пора спортом заняться?", "Задний бампер увеличился на пару кило, или это ракурс?", "Ты поправилась?", "Огромный орех", - написали подписчики.

Но нашлись и те, кто оценил и такую красоту модели.

"Очаровательная, ты мне еще на "Камеди" понравилась", "Ну вот, ты снова мне приснилась", "Малышка сладкая", "Да, Мария, одежда вам однозначно не идет", "Просто огонь!", - высказались другие поклонники девушки.

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Она объяснила это тем, что не забывает о мерах безопасности в период пандемии.

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