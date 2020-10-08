Лишь две трети пассажиров городского транспорта в Ростове надевают маски в салоне

Лишь единицы носят маски в общественном транспорте Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове-на-Дону на заседании регионального штаба по предупреждению коронавируса обсудили ситуацию с тем, как население соблюдает правила безопасности.

Так, по сообщению регионального правительства, лишь две трети пассажиров городского транспорта ездят в масках. А вот на ростовских рынках ситуация намного лучше. Так, на Центральном рынке и на рынке в Северном микрорайоне маски - у всех: и у покупателей, и у продавцов. Таким образом, в правительстве пришли к выводу, что необходимо срочно перестроить разъяснительную работу с населением.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», больше ста школьных классов отправили на карантин. А еще в донской столице открылся очередной ковидный госпиталь. Он находится на базе Областной клинической больницы.

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Карантин объявили в 130 школьных классах Ростовской области

В региональном правительстве рассказали, с чем это связано

В Ростовской области на карантин закрыли 130 школьных классов. Такие же ограничительные меры ввели и в 12 детсадовских группах. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области.