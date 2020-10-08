Ростовские филологи представили новый интернет-ресурс о поэзии

Теперь у любителей поэзии появился свой сайт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый интернет-ресурс о поэзии представили ростовские филологи. Сайт задуман как медиа, которое говорит с читателем о поэзии на доступном языке и обращается к современным жанрам и форматам. Помимо очевидно ожидаемых стихотворений, рецензий и заметок о поэтических событиях, на сайте будут публиковаться мультимедийные проекты, тесты, рекомендательные списки, а также визуальные произведения, связанные с поэзией.

Известно, что редакция базируется в Ростове-на-Дону, но объединяет авторов из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. Авторы считают, что поэзия может войти в культурный минимум человека наряду с кино и музыкой, а знакомство с большим миром стихотворений можно начинать с любого места прямо сейчас.

Сейчас сайт PROSODIA запущен, там уже можно найти материалы о самом известном иллюстраторе современной поэзии Александре Флоренском, поэте Новелле Матвеевой, познакомиться с результатами опроса «Русская поэзия и читатель».