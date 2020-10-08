Эпидемиологи забраковали больше двух тонн мяса в Ростовской области

Более двух тонн некачественного мяса забраковали в Ростовской области Фото: "КП" Архив

Донские эпидемиологи изъяли из оборота более двух тонн мяса и мясной продукции.

Только за истекший период 2020 года негодной к употреблению оказалась 71 партия. Было проведено более 1800 исследований по различным показателям, а именно: микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим, радиологическим, а также содержанию антибиотиков и генно-модифицированных организмов.

- Выявлено несоответствие требованиям нормативной документации 1 проба по санитарно-химическим показателям, 7 проб по физико-химическим показателям, 24 пробы по микробиологическим показателям, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Ростовской области.

Ведомство продолжает контролировать качество мясной продукции в донском регионе.

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Употребление такого мяса вызывает аллергические реакции — от крапивницы до анафилактического шока.

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