Отвлекся на пассажиров без масок: Аварию с тремя автобусами разобрали в Департаменте транспорта Ростова

В Ростове столкнулись три автобуса. Фото: ГИБДД по РО

Департамент транспорта Ростова-на-Дону разобрался в причинах столкновения трех автобусов на Привокзальной площади.

Стало известно, что авария случилась по невнимательности водителя автобуса № 7 «Гл. ЖДВ – ул.Можайская». Водитель рассказал, при каких обстоятельствах произошла авария.

- Во время движения с остановочного комплекса я отвлекся, предупреждая по громкой связи пассажиров о необходимости ношения лицевых масок, и допустил столкновение с другим автобусом, - сообщил Саргис Акопян.

Стоит напомнить, что сейчас на транспортных предприятиях усилили контроль за соблюдением сотрудниками правил безопасности. Каждый водитель изо дня в день проходит предрейсовый осмотр. Если у шофера диагностируются признаки ОРВИ, то его не допускают к работе.

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