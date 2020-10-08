Морозы и ураганный ветер надвигаются на Ростовскую области

В Ростовской области ожидаются заморозки и ураганный ветер Фото: "КП" Архив

Сотрудники МЧС предупредили ростовчан о надвигающихся заморозках и усилении ветра.

Уже завтра, 9 октября, в утренние часы местами возможен туман, а в течение всего дня будет дуть сильный холодный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +19...+24 градусов Цельсия. А уже в ночное время суток столбик термометра по северу области опустится до -1 градуса.

- В связи с сильным ветром возможно возникновение ЧС локального характера: падение деревьев, рекламных щитов, плохо закрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Температура воздуха тоже пойдет на понижение.

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