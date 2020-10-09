Ростовская АЭС: в Волгодонске построен современный баскетбольный мини-стадион

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В центре Волгодонска рядом со школой №13 построен современный мини-стадион для занятий баскетболом. На стадионе уложено современное специализированное баскетбольное покрытие, установлено спортивное оборудование и трибуна для зрителей, объект оснащён видеонаблюдением и искусственным освещением.

В рамках реализации социально-спортивного проекта «Планета баскетбола – оранжевый атом» АО «Концерн Росэнергоатом» направил на строительство этого стадиона порядка 9 млн рублей.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев, открывая площадку, сказал: «Проект Концерна «Росэнергоатом» «Планета баскетбола – оранжевый атом» направлен на развитие массового любительского спорта, привлечение к активному образу жизни. На новом стадионе каждый волгодончанин сможет попробовать свои силы в самой популярной игре в мире, развить свои навыки игры в команде и сделать это безопасно».

За 6 лет существования социально-спортивного проекта «Планета баскетбола – оранжевый атом» в городах присутствия атомной отрасли построено шесть специализированных баскетбольных стадионов открытого типа с современным спортивным покрытием, табло, зрительскими трибунами. Такие объекты построены в Десногорске, Курчатове, Сосновом Бору, Нововоронеже, на базе санатория «Литфонд» в Абхазии и белорусском Островце. Волгодонск стал седьмым городом, где теперь есть такой стадион.