Какие растения помогут сделать сад цветущим круглый год?

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В последнее время набирает популярность контейнерное озеленение. Это настоящая находка для тех, у кого после строительства дома и мощения двора практически не осталось земли для посадок растений. Мобильные клумбы, цветники и даже деревья в кадках способны оживить и украсить любое пространство за считанные часы. Преимущества контейнерного озеленения испытали на себе владельцы ресторанов и кафе с летними террасами, а также те, у кого небольшие участки, где важно рационально использовать каждый квадратный метр.

Контейнерное озеленение – один из лучших способов превратить ваш участок в настоящий оазис.

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