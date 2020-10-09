Оставайтесь дома: из-за смога жителям Каменск-Шахтинского трудно дышать

После ландшафтного пожара в городе появился смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинске Ростовской области из-за засухи загорелась суха трава. И, как следствие, в воздухе образовался смог. В некоторых районах города, например, в одном из жилых массивов около магазина «Май», особенно трудно дышать.

Специалисты сделали замеры и обнаружили в пробах воздуха превышенное содержание двуокиси серы.

На сайте городской администрации появилось сообщение, в котором жителям города дают рекомендации. Специалисты посоветовали избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Также необходимо пить больше жидкости. Окна квартиры или офиса необходимо держать закрытыми в ночные и утренние часы.

Еще необходимо всячески повышать влажность в квартире: пользоваться бытовыми увлажнителями и очистителями воздуха, чаще делать влажную уборку, перед вентиляторами ставить воду, лед. Рекомендуют также ограничить физические нагрузки.