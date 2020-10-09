Каждая десятая сделка по ипотеке пройдет без визита в офис ВТБ

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С 12 октября личный кабинет для оформления ипотеки станет доступен клиентам ВТБ по всей стране. Благодаря чему в будущем году каждая третья заявка в банк будет принята в цифровых каналах, а каждая десятая ипотечная сделка пройдет без визита клиента в офис. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

- ВТБ - драйвер инноваций в ипотеке, – отметил член правления банка ВТБ Святослав Островский. - Покупка квартиры – важное событие в жизни, поэтому сложность и бумажная волокита вызывают стресс. Мы хотим изменить отношение к этому продукту. В апреле мы первыми запустили полностью удаленный формат покупки недвижимости с ипотекой. Сейчас мы масштабируем дистанционное оформление кредита. Цифровая подача документов – легкий, быстрый, понятный процесс. Все подгружается в личный кабинет на сайте, сама сделка проходит в офисе.

Так, собственная разработка банка позволит пройти онлайн все этапы оформления ипотеки на сайте. Одобрение кредита станет дистанционным, клиент получит предварительное решение в личном кабинете в среднем за 30 секунд. Отделение нужно будет посетить лишь для проведения сделки.

Кроме того, для каждого клиента банка, оформляющего заявку через сайт, будет открыт личный цифровой кабинет. Пилотный этап проекта проходил с сентября 2019 года. За это время было выпущено более 140 тыс. личных кабинетов. 57% ипотечных сделок были оформлены в рамках стандартных программ приобретения недвижимости, остальные – в рамках рефинансирования уже действующих жилищных кредитов.

А чтобы воспользоваться сервисом, заемщику достаточно выбрать на сайте ипотечную программу и заполнить заявку. После ее оформления и предварительного положительного решения клиенту предоставляется доступ в личный кабинет уже для оформления кредита. Клиент получает финальное одобрение от банка и согласовывает объект недвижимости, загружая копии документов на него. После этого остается выбрать удобный ипотечный центр, назначив дату и время для подписания документов.

Кроме того, сервис позволяет в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в онлайн-чате с сотрудником банка. Для подготовки сделки можно пригласить риелтора, чтобы тот загрузил необходимые документы и согласовал объект недвижимости без участия клиента.

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