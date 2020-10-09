Почти 40 тысяч протоколов выписали полицейские за нарушение масочного режима

В Ростове и в области за весь период действующих ограничений за нарушителей масочного режима составили 38 648 протоколов. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Меры наказания за такое правонарушение для физических лиц могут быть разными. Это – и предупреждение, и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в сентябре было принято решение снимать общественный транспорт с маршрута, если пассажиры или водитель без масок.

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А если в салоне заметят человека без средства защиты, то автобус никуда не поедет

Власти донской столицы сообщили, что с начала сентября в городе увеличился рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим департамент городского транспорта напомнил ростовчанам о необходимости носить маски в общественных местах, в том числе одевать их в салонах пассажирских автобусов и в маршрутках. Тех, кто отказывается носить маски, попросту не будут пускать в транспорт.