Игрок ФК "Ростов" Маттиас Норманн забил гол за сборную "Норвегии"

Фото: ФК "Ростов"

Накануне состоялся полуфинальный матч квалификации чемпионата Европы-2020 между национальными сборными "Норвегии" и "Сербии". За северную страну выступал игрок ФК "Ростов" Маттиас Норманн. Звезда донского клуба был вызван в сборную, как один из самых сильных футболистов среди соотечественников.

Видимо, главный тренер "Норвегии" не просчитался, когда в самом начале второго тайма выпустил на поле Норманна. Его команда проигрывала со счетом в 1:0. Однако на 88 минуте Маттиас изменил ситуацию. Получив мяч, он сам протащил его в штрафную и низом отправил его в ворота соперника. Счет на табло установился - 1:1.

Матч перешел в овертайм. Однако совладать с соперником в дополнительное время норвежцы не смогли. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Сербии. Гол Норманна не помог Норвегии выйти в финал отбора на ЕВРО.