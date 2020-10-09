Учителя готовы к «дистанту»: ростовский педагог поделился мнением об «удаленке»

Учителя готовы и к очному, и к онлайн обучению. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице проходит круглый стол, на котором обсуждают ситуацию со школьным образованием в Ростове-на-Дону.

- Для учителя, который работает на «дистанционке», это обычная ситуация. Учителя обучены. Владеют всеми средствами, - сообщила директор лицея №11 Валентина Потатуева во время круглого стола, посвященного работе образовательных учреждений в условиях ограничений.

В этом лицее есть такой опыт. Так как там работают и с онкобольными детьми, и это не всегда возможно в очном режиме.

Также спикер отметила, что в прошлом году родители стали более лояльно относится к учителям, так как увидели, какой это непростой труд.

По словам начальника Отдела образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону Игоря Филиппова, в районе проводится еженедельно час директора онлайн.

- Мы отвечаем вопросы родителей, знакомим с актуальными моментами, - добавил специалист.

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