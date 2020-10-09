Коммунальный лайфак: как оплатить услугу за вывоз ТКО без комиссии?

Фото: ГК «Чистый город»

Часто во время оплаты коммунальных услуг взимается комиссия. Регоператор ГК «Чистый город» рассказывает, как населению оптимизировать платежи и где выгоднее всего платить за услугу по обращению с ТКО.

Самый безопасный формат взаимодействия в условиях пандемии – дистанционный, в частности, онлайн. Оплатить через интернет-банкинг или мобильные приложения банков, электронные платёжные системы можно с помощью QR-кода, отсканировав его смартфоном с квитанции. Другой вариант - ввести данные лицевого счёта (для физлиц) или номер договора (для юрлиц). Решив воспользоваться мобильным приложением, помните, без комиссии можно провести платеж в «Сбербанк онлайн».

Кроме того, большое подспорье абонентам регоператора - «автоплатеж». С помощью этой услуги нужная сумма спишется точно и в срок. Ещё один вариант обойтись без лишних трат - оплатить вывоз ТКО картой в банкоматах «Сбербанка» либо в отделениях «Почты России».

Как отмечает ГК «Чистый город», в настоящее время комиссия взимается ПАО «Сбербанк» только с тех абонентов, которые оплачивают услугу через кассы наличными/картой или наличными в терминалах города Ростова-на-Дону.

- Дистанционная оплата вывоза отходов – надежный и удобный способ, который экономит абонентам время, семейный бюджет и в условиях пандемии не подвергает их здоровье опасности, - считает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова.