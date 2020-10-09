Сколько учителей болеют коронавирусом в Ростове-на-Дону: ответили эксперты

Учителя могут работать удаленно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 9 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону состоялся круглый стол, в котором приняли участие сотрудники Роспотребнадзора, специалисты образования, здравоохранения и администрации донской столицы.

Известно, что на сегодняшний день 45 сотрудников школ имеют подтвержденный диагноз. Среди них 11 человек — техперсонала. В детских садах заболели 12 человек, из которых только шесть - воспитатели.

К слову, коронавирусная инфекция проходит у детей в более легкой форме:

- Дети - особые пациенты, - сообщила замначальника правления здравоохранения Ростова-на-Дону Елена Теплякова. - Но для коронавирусной инфекции характерно то, что тяжелых форм заболевания у детей не встречается. Это происходит очень редко. Так, практически все дети-ростовчане лечились дома. В Горбольнице № 20, куда госпитализируют таких детей, за весь период пандемии находились в общей сложности 15 человек, в числе которых дети со всего донского региона.

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Осенние каникулы, дистанционное обучение и коронавирус: говорим на эти темы со специалистами. В пятницу, 9 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону состоится конференция, в которой примут участие с участием Роспотребнадзора, специалистов образования, здравоохранения и администрации донской столицы.