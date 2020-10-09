Полицейские помогли водителю потушить грузовик в Ростовской области

Мужчинам пришлось выбрасывать загоревшийся пластик из багажа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области полицейские помогли водителю потушить грузовик. Происшествие случилось на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь.

По трассе двигались начальник и инспектор миграционного пункта отдела МВД по Песчанокопскому району. По пути они заметили, что на обочине горит «Газель», а водитель пытается ее потушить. Правоохранители решили помочь мужчине и остановились.

Выяснилось, что в багажнике большегруза загорелись пластиковые изделия. Полицейские вызвали пожарных и вместе с водителем начали тушить «Газель». Однако справиться с огнем не удавалось — пламя начало продвигаться к газовому баллону. Тогда мужчины стали, не жалея рук, выбрасывать из багажника горящий пластик. Постепенно они потушили пожар.

— В результате произошедшего никто не пострадал, дальнейшего распространения огня удалось избежать, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.