Портрет типичных молодоженов описали в Ростовской области

Молодежь не спешит вступать в брак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В управлении ЗАГС по Ростовской области описали портрет среднестатистической пары, вступающей в брак. По данным ведомства, молодежь не спешит вступать в брак.

Чаще всего в брак вступают люди в возрасте от 20 до 45 лет. В последние годы возраст молодоженов смещается к 25 — 28 годам. Ранние браки — не частое явление в донском регионе.

— Молодые люди стараются к этому времени стараются получить образование, профессии., материальную независимость. Поэтому регистрация брака, как правило, откладывается на более поздний срок, — сообщили в управлении.

Ранее «Комсомольская правда» писала, как самоизоляция повлияла на количество браков. Выяснилось, что с июня по сентябрь в Ростовской области росло число и регистраций, и разводов.