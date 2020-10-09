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В Ростовской области ожидается свадебный бум в красивую дату 10.10.2020

Сотни пар хотят пожениться 10 октября
Михаил СТРИЖЕВ
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Сотни пар хотят пожениться 10 октября.

Сотни пар хотят пожениться 10 октября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области более 500 пар собираются пожениться в красивую дату — 10.10.2020. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

10 октября вступить в брак планируют 503 пары. 204 свадьбы пройдут в Ростове-на-Дону, 289 — в районах области. В донской столице самым популярным в это день стал Кировский ЗАГС: здесь хотят пожениться 43 пары.

— Количество бракосочетаний ожидается заметно больше, чем в другие дни, — прокомментировали в управлении.