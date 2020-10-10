Ростовская АЭС: 35 волгодонцев получили награды за заслуги перед атомной отраслью

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В рамках празднования 75-летия атомной промышленности состоялось награждение жителей Волгодонска, внесших большой личный вклад в реализацию важнейших проектов Госкорпорации «Росатом».

«20 августа 1945 года вышло постановление Госкомитета обороны о создании Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР для руководства работами по атомному проекту. Этот день считается днем рождения отечественной атомной промышленности. И в юбилейный для нас год, мне особенно приятно вручить высокие отраслевые награды людям, которые поддерживают и активно участвуют в реализации социально значимых проектов «Росатома» на территории Волгодонска», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Юбилейной медалью «75 лет атомной отрасли России» награждены глава Администрации города Волгодонска Виктор Мельников, заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Светлана Цыба, заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике Сергей Макаров и Людмила Ткаченко, на момент подписания приказа о награждении, занимающая должность председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска.

Знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 1 степени вручен депутату Законодательного Собрания Ростовской области, руководителю Волгодонского инженерно-технического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Валентине Руденко.

Благодарственными письмами Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» награждены еще 30 волгодонцев. Среди них - депутаты Волгодонской городской думы, работники медицины, культуры, образования и администрации города Волгодонска, общественные деятели, студенты и школьники.