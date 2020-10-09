Глава «Россетей» Павел Ливинский поручил обеспечить безопасность персонала

Фото: Россети Юг

Глава «Россетей» Павел Ливинский во время еженедельного Штаба электросетевого комплекса уделил особое внимание здоровью сотрудников компании. Он поручил на фоне осложняющейся эпидемиологической ситуации обеспечить безопасность персонала и сохранить высокую производительность труда.

Кроме того, Павел Ливинский озвучил основные задачи, которые стоят перед «Россетями». В первую очередь, компания должна взять на особый контроль бесперебойное электроснабжение больниц, перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусом.

Отметим, что за неделю в зоне ответственности «Россетей» число таких медучреждений увеличилось с 303 до 316.

Также «Россети» намерены отслеживать эпидемиологическую ситуацию в регионах, а при необходимости готовы увеличивать долю персонала на удаленном режиме работы.

На сегодняшний день в группе компаний «Россети» удаленно работает 59% офисных и 29% сотрудников производственных подразделений. В регионах с наиболее сложной обстановкой до 80% персонала аппаратов управления переведены на удаленный режим работы.

В группе компаний «Россети» внимательно относятся к здоровью сотрудников. Так, там уже проведено 256 000 тестов на COVID-19. Объемы тестирования по всей стране будут увеличиваться.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию «Россети» завершат подготовку к осенне-зимнему периоду в срок. На сегодня мероприятия реализуются с опережением графика.