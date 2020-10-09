Более миллиона рублей потерял ростовчанин после звонка лжесотрудника банка

В Ростове телефонный мошенник похитил у местного жителя более миллиона рублей Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице разыскивают очередного телефонного мошенника.

В отдел полиции обратился ростовчанин и сообщил, что ему с неизвестного номера позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил потерпевшему, что в данный момент по его карте проводятся сомнительные операции и если он хочет их остановить, то надо выполнить ряд действий. Злоумышленник попросил сообщить номер карты и секретный код из поступившего смс. Мужчина выполнил все перечисленное и в тот же момент с его счета списалось более миллиона рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Мошенник пообещал собеседнице обезопасить счет от списания денег.

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