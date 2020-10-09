Здание театра кукол в Ростове признали объектом культурного наследия

Ростовский театр кукол признан объектом культурного наследия Фото: "КП" Архив

В донской столице здание театра кукол признано объектом культурного наследия. Об этом рассказала в социальных сетях общественница Ольга Головина.

- Здание Театра кукол (с мозаикой на фасаде) - выявленный объект культурного значения, - говорится в сообщении ростовчанки.

Стоит отметить, что признание здания объектом культурного наследия теперь позволит сохранить мозаику на фасаде, за которую с таким рвением боролись общественники.

Напомним, что в январе 2020 года здание Театра кукол было передано в собственность Ростовской-на-Дону епархии, которая была намерена восстановить в нем храм. Но церковь не собиралась сохранять мозаику на фасаде здания, но теперь это сделать будет просто необходимо.

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