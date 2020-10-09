Бетоном оказались залиты десять машин в Ростове

В центре Ростова бетон разлился по проезжей части и повредил 10 автомобилей. Фото: ГИБДД по РО

В центре донской столицы бетоном оказался залит целый десяток автомобилей.

Инцидент произошел на улице Максима Горького сегодня, 9 октября, около половины шестого вечера. Во время ремонтных работ у автомобиля-бетононасоса произошел обрыв трубы и все содержимое, а именно щебень и цемент, оказалось на проезжей части. В результате десять автомобилей оказались залиты этой смесью. К счастью, никто из людей не пострадал.

- К этому часу движение восстановлено в полном объеме. На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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