За время пребывания дончанина на даче грабитель вынес из его дома всю технику

В Ростовской области злоумышленник обчистил частный дом, пока хозяин был на даче Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В новошахтинский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что за время его пребывания на даче из его дома пропала вся техника. Полицейские незамедлительно начали поиски злоумышленника.

Задержать его удалось по горячим следам. 50-летний подозреваемый отрицать свою вину не стал и рассказал, что во время прогулки он обратил внимание на один из частных домов. Злоумышленник убедился, что внутри никого нет и пробрался туда, взломав дверной замок. В доме ему приглянулись электроинструмент, сотовые телефоны, нетбуки, планшеты и модем. Все это он собрал в сумку и скрылся с места преступления.

Правоохранители изъяли все похищенное и вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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