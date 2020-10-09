На Сельмаше столкнулись комбайн и дорогая иномарка

В Ростове столкнулись комбайн и иномарка. Фото: соцсети
В донской столице произошло ДТП с участием комбайна и дорогой иномарки.
Авария случилась сегодня, 9 октября, днем в микрорайоне Сельмаш. Прямо на проезжей части столкнулись комбайн и автомобиль марки Mitsubishi Lancer Х. Последствия аварии очевидцы запечатлели на фото и затем опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети.
Пользователи не смогли удержаться от саркастичных комментариев по поводу произошедшего.
«Где бы еще ДТП было с комбайном, если не на Сельмаше?», - пошутил один из ростовчан.
Очевидцы утверждают, что в аварии виноват водитель комбайна. Он не вписался в поворот и зацепил припаркованную иномарку.
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